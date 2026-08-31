Сигнал тревоги: по каким признакам вычислить лихорадку Западного Нила

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 21 0

При появлении симптомов болезни важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; © РИА Новости/ Мария Девахина; 5-tv.ru

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Академик РАН Онищенко: высокая температура — симптом лихорадки Западного Нила

Высокая температура, озноб, головная боль и снижение аппетита могут быть признаками лихорадки Западного Нила. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал академик Российской академии наук (РАН), заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Симптоматика достаточно характерная: озноб, температура высокая, естественные признаки интоксикации, сниженный аппетит. Естественно, головная боль», — отметил Онищенко.

По словам специалиста, инкубационный период заболевания может продолжаться до 21 дня.

Академик отметил, что при подозрении на инфекцию важно своевременно провести диагностику. Также необходимы изоляция заболевшего и меры по борьбе с комарами, которые являются переносчиками вируса.

По словам Онищенко, без комаров передача инфекции от человека к человеку крайне затруднена. Он объяснил, что для заражения необходим контакт с кровью больного.

Ранее 5-tv.ru писал, что лихорадка Западного Нила не должна распространиться по всей России при эффективной профилактике. Онищенко отмечал, что основным резервуаром вируса являются птицы, а переносчиками — определенные виды комаров, которые обитают не на всей территории страны.

Специалист также обращал внимание на ситуацию на юге России. В прошлые годы случаи заболевания фиксировали в Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях. В этих регионах, по его словам, необходимо сохранять повышенную настороженность и при необходимости усиливать дезинсекцию.

Сегодня стало известно о двух случаях заражения вирусом Западного Нила среди жителей Астраханской области. До этого сообщалось о трех заболевших в Липецке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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