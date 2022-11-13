«Большая жертва»: Вилкова объяснила годовое воздержание от секса с мужем

Знаменитая актриса уже 11 лет замужем за своим коллегой Ильей Любимовым и воспитывает с ним двоих детей. С чем связан половой эксперимент супругов?

Актриса Екатерина Вилкова объяснила, для чего они с супругом, актером Ильей Любимовым перед свадьбой целый год воздерживались от интимной близости. По словам звезды сериала «Отель Элеон», это был не просто эксперимент — так они с мужем проверяли свои отношения на прочность.

«Я бы не сказала, что было сложно — было очень интересно, было чувственно, рецепторы все обостряются как будто бы. Это не просто какой-то эксперимент, смогу ли я без еды два дня. Это имело смысл внутренний в том, чтобы быть вместе всегда… Это не такая уж и большая жертва, чтобы быть вместе всегда», — поделилась Вилкова в интервью Лауре Джугелии.

По словам 38-летней актрисы, инициатором воздержания от секса стал Любимов. Актер — верующий человек, в свободное от съемок время служит пономарем в церкви и даже имеет богословское образование. Вилкова же поддержала супруга в стремлении проверить силу их любви.

Известные актеры в браке уже 11 лет. В 2012 году на свет появилась их дочь Павла, в 2014-м — сын Петр. Звездные родители все свободное время уделяют детям, ни в чем им не отказывая.

До судьбоносной встречи с Любимовым у Вилковой было несколько неудачных романов. Первую любовь актриса встретила еще в театральном училище, однако чувства оказались безответными. Затем были отношения с властным и ревнивым студентом Денисом Фроловым — их союз оказался непрочным, и молодые люди разошлись. Вскоре актриса познакомилась на съемках «Сатисфакции» с режиссером Михаилом Шевчуком. Однако и в этот раз страстный роман обернулся тяжелым расставанием.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Екатерина Вилкова показала подписчикам «киношные» роды.