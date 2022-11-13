В квартиру Виктории Бони пробрались воры во время ее отпуска в Париже

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 230

Телеведущая Виктория Боня рассказала об ограблении ее квартиры

В квартиру Виктории Бони пробрались воры во время ее отпуска в Париже

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Отдых в любимом городе звезде «Дома-2» пришлось экстренно прервать.

Бывшая участница «Дома-2» и популярный блогер Виктория Боня сообщила о краже. Злоумышленники ворвались в ее квартиру и вынесли ценности, пока звезда была в отпуске. Селебрити наслаждалась видами любимого европейского города — Парижа, активно делилась впечатлениями с поклонниками. Она так увлеклась, что даже пропустила несколько звонков с сообщением о происшествии.

О своем несчастье знаменитость рассказала поклонникам в социальных сетях. Она также опубликовала фотографии своего жилья — предположительно, в Монако, где постоянно живет Боня. На кадрах видно, что преступники оставили после себя пустые полки и большой беспорядок. Экс-участница реалити-шоу планировала остаться в Париже на некоторое время, но все планы пришлось резко изменить.

«Пришлось вернуться из Парижа раньше, чем планировала. А все потому что мою квартиру ограбили. Завтра расскажу подробнее», — написала в блоге звезда.

Боне долго не могли дозвониться, чтобы рассказать о происшествииБоне долго не могли дозвониться, чтобы рассказать о происшествии. Источник фото: Instagram* / victoriabonya

По словам Виктории Бони, никаких подробностей, кроме очевидных фактов. Ей пока не сообщили. Вероятно, разбираться в деталях она будет уже дома. Подписчики посочувствовали знаменитости, а также отметили — это не первый подобный случай в ее жизни. Некоторые даже упрекнули селебрити, мол, сама виновата. Фолловеры посоветовали Боне не рассказывать в социальных сетях, что ее нет дома, ведь для бандитов это звучит как приглашение.

Ранее 5-tv.ru публиковал откровения Виктории Бони — она призналась, что в любой момент готова умереть. Блогер заявила, что преодолела первобытный страх и нашла способ быть счастливой несмотря ни на что.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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