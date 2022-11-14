Власти Индии запланировали удвоить объем торговли с Россией в ближайшем будущем

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The Indian Express: Индия планирует удвоить объемы торговли с Россией

Власти Индии запланировали удвоить объем торговли с Россией в ближайшем будущем

Фото: © РИА Новости / Александр Демьянчук

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Нью-Дели планирует использовать во взаимных расчетах с Москвой национальные валюты.

В Индии задумались об удвоении объемов торговли с Россией. Об этом сообщает издание The Indian Express со ссылкой на итоги сентябрьской встречи на высоком уровне.

Во взаимных расчетах Нью-Дели рассчитывает использовать национальную валюту. Ожидается, что за счет этого двукратный рост объемов взаимной торговли произойдет «в ближайшем обозримом будущем».

Товарооборот между двумя странами растет на фоне увеличения индийского импорта российской нефти. В октябре Россия стала крупнейшим поставщиком углеводородов в страну, опередив Саудовскую Аравию и Ирак.

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Власти Индии запланировали удвоить объем торговли с Россией в ближайшем будущем

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