«Остался естественный прикус»: какие части тела еще не «перешила» Успенская

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 609

Певица Любовь Успенская не стала менять прикус и форму подбородка у пластического хирурга

«Остался естественный прикус»: какие части тела еще не «перешила» Успенская

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артистка уверена — в ее профессии необходимо следить за внешностью. Знаменитость не скрывает, что в погоне за красотой и молодостью прибегала к радикальным мерам.

Певица Любовь Успенская преобразилась едва ли не на 100%. Если сравнить ее свежие фото со снимками времен начала карьеры, можно подумать, что на них разные женщины. 68-летняя артистка никогда не скрывала, что обращалась к пластическим хирургам, чтобы выглядеть моложе и сексуальнее. Эксперт Надежда Петраш в интервью Starhit.ru рассказала, что изменила во внешности королева русского шансона, а также раскрыла ее секреты ухода за кожей.

В прошлом году Успенская сделала липосакцию и увеличила ягодицы. Недавно заявила, что вместе с дочерью Татьяной Плаксиной скоро снова ляжет под нож, чтобы сделать еще пышнее бюст. Хирург Петраш полагает, этот вид операции будет не первым для селебрити, она уже прибегала к маммопластике — делала подтяжку груди и вставляла импланты. Также врач считает, Любовь Залмановна подвергалась липосакции, липоскульптурированию и липофилингу ягодиц и рук.

«Если говорить конкретно о лице, то, скорее всего, была сделан популярный сегодня фейслифтинг в тандеме с не менее популярным эндоскопическим лифтингом лба. Если сравнивать более ранние снимки артистки с новыми, однозначно можно сказать, что форму подбородка певица не меняла: остался на месте естественный прикус», — добавила специалист.

Петраш отметила, что в борьбе с морщинами и другими признаками старения Успенской помогает грамотный косметолог. Пластическому хирургу понравилось состояние кожи звезды, ее естественное сияние. Все это, правда, не от природы. Здесь имели места и ботулинотерапия, и уходовые процедуры вроде биоревитализации. Вероятно, певица регулярно посещает и кабинет аппаратной косметологии.

Звезды шоу-бизнеса действительно больше других беспокоятся о своем внешнем виде. Их тяжелый труд одновременно изматывает, изнуряет организм недосыпами и нагрузками и требует вечной молодости, стройности и энергичности. Не только дамы, но и знаменитые мужчины совершенствуют исходные данные, разглаживают морщины и откачивают жир из проблемных зон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько певец Стас Михайлов потратил на липосакцию лица и тела.

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