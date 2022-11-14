«Я в солнечном городе»: Орбакайте покинула страну после эмиграции Пугачевой

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 335

Кристина Орбакайте улетела в Баку

«Я в солнечном городе»: Орбакайте покинула страну после эмиграции Пугачевой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

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Знаменитая артистка продолжает музыкальную деятельность несмотря на поступок матери.

Певица Кристина Орбакайте улетела из России после концерта в Коломне. Теперь она резвится под солнечными лучами в теплом Баку. Поклонникам не стоит беспокоиться — полет за рубеж состоялся в рамках выступления исполнительницы для азербайджанской публики. После концерта звезда вернется на родину и продолжит работать в штатном режиме.

«Сразу после концерта в Коломне, самолет в Баку! И вот, я в солнечном городе!» — приводит слова Орбакайте издание 7Дней.ru.

Как отмечается в материале, уже 20 ноября артистка будет возобновлять свой тур. После поездки в Азербайджан Орбакайте собирается дать концерт в Благовещенске.

Дочь певицы Аллы Пугачевой с начала СВО не покидала страну и не поддалась антироссийским настроениям в Европе. А вот ее мама напротив, уехала в Израиль и даже не думает возвращаться. Еще в сентябре она забрала близнецов Лизу и Гарри из элитной московской гимназии и перевезла их за рубеж.

Также исполнительница просила внести ее в число иностранных агентов, оскорбляла россиян, называла их «холопами» и «рабами». Российская публика серьезно разочаровалась в кумире и теперь не ждет ее возвращения. К сожалению, оставшаяся в России дочь Аллы Борисовны должна терпеть последствия поведения мамы. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Орбакайте не получила приглашений на участие в новогодних концертах.

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