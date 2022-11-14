Пятеро российских моряков арестованы в Египте

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Экипаж несколько дней не мог связаться с родными и сообщить о задержании.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Matthias Toedt; 5-tv.ru

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Пятеро российских моряков арестованы в Египте, их обвиняют в незаконной перевозке опиоидных медикаментов — трамадола. Россияне уверяют, что понятия не имели о содержимом контейнеров — весь груз был опечатан.

Экипаж судна задержан еще несколько дней назад, но только сейчас им удалось связаться с родными через адвоката. Они также сообщили, что сейчас ждут решения правоохранительных органов. Консула, по их словам, к ним пускают.

Родственники и близкие членов экипажа уже обратились в Российский профессиональный союз моряков и в МИД.

К этому часу стало известно, что Генконсульство РФ подключилось к ситуации с российскими моряками. Дипломаты заверили, что состояние экипажа не вызывает опасений. В настоящее время запрошено разрешение на их посещение.

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