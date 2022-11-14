Путин подписал указ о службе иностранных граждан в ВС РФ

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 18

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал указ о службе иностранных граждан в ВС РФ

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о службе иностранных граждан в Вооруженных силах РФ. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно опубликованному указу, иностранным гражданам предоставляется возможность проходить военную службу в российских войсках.

30 сентября Владимир Путин подписал указ, по которому иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие контракты о прохождении военной службы в РФ, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

В России с 21 сентября проходили мероприятия по частичной мобилизации, в рамках которой на военную службу были призваны 300 тысяч человек. Прежде всего это были военнослужащие, имеющие боевой опыт и востребованную специальность. Студентам очной и очно-заочной форм обучения предоставляется отсрочка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Минобороны РФ назвали минимальную зарплату мобилизованного россиянина. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что вопрос о выплатах мобилизованным военнослужащим находится на его личном контроле.

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