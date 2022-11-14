Свидетельства издевательств над людьми, якобы помогавшими российским властям, опубликовал ряд СМИ Великобритании.

Жителей Британии шокировали фото с привязанными к столбам людьми в Херсоне после прихода туда Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снимки опубликовала Daily Mail.

Читатели издания возмутились жестокостью украинских военных и тем, как британские журналисты осветили их действия. Фото с привязанным людьми ранее опубликовали несколько изданий Великобритании с пояснениями, что эти жители города якобы сотрудничали с российскими властями.

«Это неправильно с точки зрения морали, и я удивлен, что многие желают им смерти. Позор вам всем»;

«Это просто бесчеловечно»;

«Налицо нарушение прав человека»,

«Это военное преступление», — комментируют возмущенные британцы.

Ранее в этот день стало известно, что около десятка иностранных журналистов, в том числе сотрудников CNN и Sky News, лишили аккредитации за репортажи из Херсона по решению украинского генштаба. Там пояснили, что причиной стало якобы грубое нарушение журналистами правил работы в районе боевых действий. Кроме того, три дня назад украинский лидер Владимир Зеленский запретил представителям СМИ появляться в городе.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, глава Незалежной прибыл в Херсон, где выступил перед боевиками и заявил о готовности к миру для всей страны. На фоне его речи зарубежные СМИ опубликовали фото привязанных мирных жителей города к фонарным столбам.