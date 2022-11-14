Журналистов CNN и Sky News лишили аккредитации за репортажи из Херсона

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 88

Власти Украины лишили аккредитации журналистов CNN и SkyNews за репортажи о Херсоне

Журналистов CNN и Sky News лишили аккредитации за репортажи из Херсона

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

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По словам администрации Украины, представители СМИ нарушили запрет на работу в зоне боевых действий.

Около десятка журналистов лишились аккредитации за ведение репортажа из Херсона. Об этом сообщили в одном из крупных изданий Украины.

Известно, что данное решение было принято генеральный штабом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно информации ведомства, причиной лишения аккредитации стало грубейшее нарушение правил работы в районе ведения боевых действий. В итоге журналистам запретили осуществлять профессиональную деятельность, а их пресс-карты признаны недействительными.

По данным, предоставленными украинской общественной организацией «Детектор медиа», среди «отмененных» журналистов числятся сотрудники CNN и Sky News. Отмечается, что в это же время репортажи на месте боевых действий вели съемочные группы каналов «Общественный», «Рада» и Hromadske («Громадское телевидение»).

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на время проведения мероприятий в Херсоне представителям СМИ будет категорически закрыт въезд в город.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские войска совершили переход на левый берег Днепра.

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Журналистов CNN и Sky News лишили аккредитации за репортажи из Херсона

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