Журналистов CNN и Sky News лишили аккредитации за репортажи из Херсона

По словам администрации Украины, представители СМИ нарушили запрет на работу в зоне боевых действий.

Около десятка журналистов лишились аккредитации за ведение репортажа из Херсона. Об этом сообщили в одном из крупных изданий Украины.

Известно, что данное решение было принято генеральный штабом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно информации ведомства, причиной лишения аккредитации стало грубейшее нарушение правил работы в районе ведения боевых действий. В итоге журналистам запретили осуществлять профессиональную деятельность, а их пресс-карты признаны недействительными.

По данным, предоставленными украинской общественной организацией «Детектор медиа», среди «отмененных» журналистов числятся сотрудники CNN и Sky News. Отмечается, что в это же время репортажи на месте боевых действий вели съемочные группы каналов «Общественный», «Рада» и Hromadske («Громадское телевидение»).

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на время проведения мероприятий в Херсоне представителям СМИ будет категорически закрыт въезд в город.

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