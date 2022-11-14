Нежданный гость: Зеленский прибыл в Херсон
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Херсон
Фото, видео: Reuters / VALENTYN OGIRENKO; Telegram / Политика Страны
Выступая с очередной сердобольной речью президент Незалежной поблагодарил НАТО и других западных союзников.
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Херсон. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на очевидцев. Отмечается, что оказавшись в регионе президент Украины выступил перед боевиками и заявил о готовности к миру для всей страны.
В том числе глава Незалежной выразил благодарность Североатлантическому альянсу и другим западным союзникам. Он рад, что единомышленники помогли ему в борьбе с Россией.
Стоит отметить, что ранее зарубежные СМИ опубликовали фото привязанных мирных жителей к фонарным столбам. Такое наказание придумали украинские националисты. Расправа случилась над теми, кто якобы сотрудничал с российскими властями. Кто и за что заслужил подобные издевательства — до конца неизвестно.
Примечательно, что журналистов в Херсон не пускают. Еще три дня назад Зеленский запретил представителям СМИ появляться в городе. Кстати, корреспондентов CNN и Sky News лишили аккредитации за репортажи из региона. Почему украинским властям так не хочется оглашения происходящего в зоне боевых действий?
Ранее 5-tv.ru сообщал, как жителей Новой Каховки вывозят под обстрелами ВСУ.
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