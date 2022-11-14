Судмедэксперт объяснил, как отличить мертвого человека от живого

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 173

Судмедэксперт Решетун объяснил, как отличить мертвого человека от живого

Судмедэксперт объяснил, как отличить мертвого человека от живого

Фото: www.globallookpress.com / Ariane Lohmar

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По словам специалиста, отсутствие дыхание и сердцебиения — не первые признаки смерти человека.

Признаки недавней смерти человека — мышечное окоченение и трупные пятна. Об этом рассказал судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун.

Он рассказал в беседе с Газетой.ру, что при трупном окоченении при попытке разогнуть или согнуть человеку руку будет непросто: можно почувствовать сильное сопротивление.

Эксперт добавил, что в том случае, если при этом отсутствует дыхание, нет сердцебиения, реакции зрачков на свет, а нижние части тела синего оттенка, то это признаки биологической смерти. Человек мертв уже как минимум час-полтора.

Решетун добавил, что каждый человек должен знать первичную сердечно-легочную реанимацию. Человека стоит попытаться реанимировать до приезда «скорой», даже если тот не дышит и у него не прощупывается пульс.

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