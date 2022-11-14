Заразился у Байдена? Глава дипломатии ЕС Боррель сделал странное заявление о санкциях

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Глава дипломатии ЕС Боррель назвал ошибкой ответы стран на введение санкций против них

Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth; 5-tv.ru

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Один из важнейших чиновников Евросоюза вызвал у всех слушавших его людей один вопрос: где логика?

О синдроме Байдена в рядах европейской дипломатии сегодня заставил говорить один из главных чиновников Евросоюза. Новое высказывание Жозепа Борреля о санкциях вызвало у тех, кто его слушал, всего один вопрос: где логика?

«Все, против кого вводились санкции, принимали ответные меры. Это делала Россия, это делал Китай, это делал Иран, это часть игры. Но я считаю это ошибкой», — загадочно заявил глава европейской дипломатии.

Почему в мире Борреля другие страны не имеют права на ответные действия, он не пояснил. Но, похоже, такая логика очень понравилась новому британскому премьеру.

Следуя традиции всех, кто был до него, Риши Сунак теперь тоже ищет причину всех бед Королевства в России. Так, он заявил, что в чудовищной европейской инфляции виновата Москва, которая пытается задушить мировую экономику. Вот только британское общество подобные ответы на кризис раздражают.

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