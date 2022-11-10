«Производитель мебели подвел»: экс-муж Бородиной показал ремонт в новой квартире

Некоторые поклонники не оценили интерьер новой квартиры знаменитости.

Экс-супруг Ксении Бородиной, российский бизнесмен Курбан Омаров, готовится переехать в новую квартиру. Однако его сильно подводит производитель мебели. Фотографиями свежего ремонта Омаров поделился в своей социальной сети.

После развода с Бородиной предприниматель остался без собственного жилья, поэтому ему пришлось обзавестись собственной квартирой. Обустройством недвижимости в недавно построенном доме Омаров был занят последний год. Бизнесмен поделился с подписчиками, что не полностью доволен проделанной работой.

«Мы практически закончили наш ремонт. Правда, производитель мебели сильно подводит, но жить уже можно», — написал Омаров.

42-летний предприниматель добавил, что недочеты не заставят его отложить новоселье.

Instagram* / zimamoscow

Instagram* / zimamoscow

Instagram* / zimamoscow

Многие подписчики отметили изысканный вкус владельца жилплощади, однако нашлись и те, кто раскритиковал интерьер «мрачной» квартиры.

«Курбан, включите свет!», «Неуютно, холодный дом, хоть и дорогой. Это не зависть, это честно. Вам жить в нем», «Мрачновато. Это холостяк делал», — выразили свое мнение пользователи сети.

Сам бизнесмен еще не видел квартиру после окончания ремонта вживую. Вместе со своей новой избранницей Валерией Омаров путешествует по курортам. Сейчас бизнесмен отдыхает с девушкой, которая на 20 лет младше его, в Турции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Курбан Омаров водит своего 14-летнего сына по вечеринкам в ночные клубы.

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