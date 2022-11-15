Герои без плащей: в Тольятти двое мужчин спасли кота от падения с большой высоты

Вооружившись покрывалом, шваброй и собственной сноровкой, жители решили помочь пушистому.

Крайне эмоциональным выдался день у жителей одной из многоэтажек в Тольятти. Весь двор наблюдал за спасением кота, который сорвался с балкона девятого этажа.

От гибели его спасла бельевая веревка на 6-м этаже. Он смог за нее зацепиться.

Но в той квартире никого не было и тогда на помощь пришли двое мужчин этажом ниже. Вооружившись покрывалом, шваброй и собственной сноровкой, они смогли поймать животное.