Звезда «Дома-2» Ефременкова оставила новорожденных детей и уехала гулять

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 055

Экс-участница скандального телепроекта стала мамой меньше двух месяцев назад. Она с любимым в одиночку ухаживает за близнецами.

Фото, видео: Instagram* / efremenkovvvva

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Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова поделилась радостной новостью. Ей удалось вырваться из дома и целый день провести вдали от новорожденных близнецов в компании мамы.

Ефременкова впервые родила меньше двух месяцев назад. Малыши появились на свет раньше положенного срока и были недоношенными. Поэтому первый месяц они провели в роддоме под пристальным наблюдением врачей. А после выписки все заботы и хлопоты по воспитанию легли лишь на плечи Ефременковой и ее любимого Мондезира Свет-Амура. Знаменитость часто жаловалась, что сильно устает с двумя грудничками сразу. Поэтому на днях решила организовать себе «выходной».

Взяв маму Алевтину Анатольевну, которая на самом деле приходится Ефременковой родной бабушкой, она отправилась гулять. Сначала женщины заехали в магазин нижнего белья. Ефременкова подобрала себе комплекты для кормления, а вечером они посетили ресторан.

«Папа у нас сидит с детьми, а мы посвятили день себе любимым. Я считаю, что нужно о родителях не забывать, даже если вы сами уже стали родители», — рассказала довольная Ефременкова в социальной сети.

При этом Алевтина Анатольевна отметила, что давно она вместе с дочкой не проводила целый день. Ефременкова же добавила, что ее любимый весь день прислал фотоотчет с сыновьями.

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