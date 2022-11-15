Покинувший ледовое шоу Даня Милохин заявил о попадании в черный список звезд

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 277

Блогер сделал странное заявление о себе в третьем лице. Что на самом деле происходит в жизни знаменитости?

Покинувший ледовое шоу Даня Милохин заявил о попадании в черный список звезд

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Блогер и певец Даня Милохин в последний месяц все чаще стал странно себя вести. На днях знаменитость сделал громкое и не менее загадочное заявление о попадании своего имени в некий черный список на российском телевидении.

«А Даня чего такой веселый? Он просто еще не знает, что его добавили в черный список звезд и теперь на ТВ в России его не пустят», — высказался Милохин в своем Telegram-канале.

Милохин не объяснил, по какой причине он попал в список нежелательных персон на телевидении в России, и откуда он получил такую информацию. Возможно, таким образом знаменитость прокомментировал слухи, появившиеся в интернете. Он внезапно ушел с развлекательного телепроекта.

Некоторые фанаты странное заявление также связывают с его поступком в ледовом шоу. Ведь изрядно понервничать он заставил не только свою партнершу Евгению Медведеву, но и тренеров, и судей. Так, говоря об уходе, Татьяна Тарасова назвала решение Милохина непрофессиональным. А Илья Авербух отмечал, ничего не предвещало беды.

Сам же Милохин свой поступок объяснил усталостью. После ухода он уехал в Дубай, где некоторое время развлекался в компании блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посоветовала Ольга Кормухина сбежавшему из ледового шоу Дане Милохину.

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