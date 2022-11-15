Самбурская рассказала о внутренних изменениях: «Мое тело орет, чтоб родила уже»

Актриса понимает важность материнства, сама желает обзавестись ребенком, но подходящего достойного кандидата на роль мужа и отца пока так и не встретила.

35-летняя Настасья Самбурская, как и певица Анна Семенович, мечтает о семье, о детях. Вопрос встал уже настолько остро, что артистка ощущает, будто ее тело кричит ей о том, что пора рожать и как можно быстрее.

Звезда сериала «Универ» была в браке лишь раз. Супругом стал коллега по цеху Кирилл Дыцевич. Однако брак продлился недолго. Спустя два месяца пара развелась. После развода у знаменитости были романы. О последнем из них стало известно в мае, когда Самбурская вышла в свет вместе со стоматологом Глебом Пекли. Тогда актриса роман не подтверждала, но уже в конце лета сообщила — ее сердце вновь свободно. Самбурская вновь отправилась на поиски мужа, но теперь с прицелом на создание семьи.

«Я очень хочу мужа, ребенка, совместный быт. К этому уже готова», — призналась она в интервью Надежде Стрелец.

При этом готова к созданию семьи актриса не только морально, но и физически.

«Сейчас я четко чувствую гормональные изменения, мое тело орет: «Роди! Роди уже!» — добавила Самбурская.

Вместе с тем знаменитость не считает, что родившая женщина становится героем. По ее мнению, большинство представительниц прекрасного пола дарят миру людей. Поэтому ничего сверхъестественного в рождении детей актриса не видит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, боится ли Анна Семенович остаться без мужа и без детей.