«Я больше не боюсь»: Анна Семенович о страхе остаться без мужа и детей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 107

Певица Анна Семенович рассказала, что не боится остаться одинокой

«Я больше не боюсь»: Анна Семенович о страхе остаться без мужа и детей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитая певица рассказала, когда планирует строить семью. Чего ждет 42-летняя звезда?

Певица Анна Семенович высказалась о своем страхе остаться без мужа и детей. Артистка до сих пор не создала семью, однако совсем не переживает по этому поводу. Об этом Семенович рассказала поклонникам в своей социальной сети.

Анна Семенович редко делится своей личной жизнью. Певица отмечала, что несколько раз отказывалась от предложений руки и сердца, поэтому никогда не была замужем. В 42 года у певицы нет детей, но, по ее словам, она не боится остаться в одиночестве. Артистка и дальше готова ждать «того самого» для создания счастливой семьи.

«Смысл создать счастливую семью, а не просто какую-то, чтоб не бояться. Поэтому я больше не боюсь, в страхе нет смысла», — объяснила Семенович.

Певица также пооткровенничала с поклонниками и рассказала о своем опыте отношений на расстоянии. По мнению Семенович, самое главное в таких отношениях — уделять друг другу все время, которое вы можете провести вместе.

«У меня были отношения на расстоянии и это было очень романтично! Просто старайтесь находить возможность и видеть друг друга чаще», — написала артистка в своем блоге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сердце Анны Семенович свободно. Она находится в поиске своей любви. Певице помогает профессиональная сваха, которая подбирает ей кандидатов и устраивает свидания.

Также 5-tv.ru писал, что Семенович заморозила свои яйцеклетки. Если у певицы в скором времени не получится стать мамой естественным путем, то она готова прибегнуть к альтернативным методам.

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