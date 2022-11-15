«Не знаю, как сейчас»: Ягудин о получившей травму колена Тотьмяниной

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 105

Ягудин рассказал о состоянии Тотьмяниной после падения на лед и ударом конька в колено

«Не знаю, как сейчас»: Ягудин о получившей травму колена Тотьмяниной

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитая танцовщица идеально стоит на льду, но даже у самых опытных спортсменов бывают ошибки.

Фигуристка Татьяна Тотьмянина получила травму во время съемок ледового шоу на федеральном канале. Об этом сообщил серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух. Спортсменка выступает в программе вместе с актером Иваном Колесниковым.

«Татьяной была получена травма, сейчас мы ждем результатов. Она поехала на обследование. Они упали на элементе, конек партнера попал в колено. Насколько это серьезно, мы пока не знаем, ждем результатов», — приводит ТАСС слова Авербуха.

Позже ее супруг и коллега по цеху Алексей Ягудин рассказал «Матч ТВ», признался, что не знает, в каком сейчас состоянии его жена.

«Она в больнице, идет обследование», — заключил знаменитый фигурист-одиночник.

Татьяне Тотьмяниной 41 год. Она стала олимпийской чемпионкой в 2006 году в парном катании с Максимом Марининым. Помимо этого партнеры являются двукратными чемпионами мира (2004, 2005) и пятикратными чемпионами Европы (2002, 2003, 2004, 2005, 2006).

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Ягудин и Тотьмянина отпраздновали свадьбу в Париже.

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