Основатель «Ласкового мая» Кузнецов перед смертью подарил свои песни детдомовцу

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 101

Сергей Кузнецов ушел из жизни 7 ноября в возрасте 58 лет.

Основатель «Ласкового мая» Кузнецов перед смертью подарил свои песни детдомовцу

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Основатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов умер в Оренбурге после своего сольного концерта. Согласно официальному медицинскому заключению, причиной внезапной смерти стал «оторвавшийся тромб, застрявший в кровеносных сосудах сердечной мышцы на фоне перенесенной коронавирусной инфекции».

В начале 1980-х композитор работал музыкальным руководителем в оренбургском детском доме, где воспитывался Юрий Шатунов. Там Кузнецов собрал первый состав «Ласкового мая» и написал песню «Белые розы».

Незадолго до своей кончины композитор приехал в оренбургский детский дом с подарками для 16-летнего Кирилла Ракуши, в котором он увидел будущую звезду. Примечательно, что юноша живет в той же комнате, в которой когда-то жил Юрий Шатунов.

Публика узнала Кирилла благодаря проекту «Ты супер!», в котором он дошел до финала.

«Он [Кузнецов] сказал: «У меня есть для вашего мальчика песни, я хочу, чтобы эти песни спел именно он», — рассказала программе «Ты не поверишь!» директор оренбургского детдома Лариса Янченко.

Ее последняя встреча с Кузнецовым произошла накануне его смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 94-летняя мать Сергея Кузнецова едва стояла у его гроба во время похорон.

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