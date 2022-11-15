«Проклятье Берковой»: умершего экс-мужа порноактрисы кремировали в тайне от нее

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 54

Умершего экс-мужа порноактрисы Берковой кремировали в тайне от нее

«Проклятье Берковой»: умершего экс-мужа порноактрисы кремировали в тайне от нее

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Trishin

Читайте нас в: Дзен Новости

На прошлой неделе от остановки сердца скончался пятый супруг звезды эротического кино Андрей Стоянов.

В сети пишут о некоем «проклятье» Елены Берковой, у которой умирает уже второй бывший муж.

С Андреем Стояновым актриса разошлась много лет назад, а 10 ноября стало известно о его смерти. Ранее в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru порноактриса заявила, что не общалась с бывшим мужем пять лет, а причину его смерти надо уточнять у правоохранительных органов.

Как стало известно, мужчина скончался, предположительно, от передозировки наркотиков. Стоянов находился в своей квартире в Москве и потерял сознание. Прибывшие медики обнаружили его в состоянии передозировки неизвестных веществ, но спасти не смогли. 

«Он пытался звонить, но я на контакт не выходила. Какие-то слухи до меня доходили от людей, которые видели его в непотребном виде, пьяным, а я не реагировала. Возможно, Андрей не справился с нашим расставанием», — поделилась Беркова в интервью для «СтарХита».

По информации издания, близкие Стоянова, убитые горем, уже попрощались с ним и кремировали его тело. Но бывшей жены на этих мероприятиях не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полуголая Елена Беркова посвятила пост умершему мужу.
 

-2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.40
0.18 62.16
0.62
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 ноября

Последние новости

19:07
«Лучше сам расскажу»: Эдгар Запашный пострадал от лап тигра
18:59
Ксения Собчак посетила офис корпорации «Ростех»
18:50
Причиной ЧП с подростком в бассейне Нижневартовская могла стать эпилепсия
18:43
Международная реакция на резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях Украине
18:37
«Получит повестку — пойдет служить»: Харатьян не отмажет сына от мобилизации
18:26
Несколько регионов Украины оказались обесточены из-за взрывов

Сейчас читают

Юрист поделилась, как выйти на пенсию досрочно
"Хоть в трусах": Кравец объяснила шокирующую выходку 55-летнего Киркорова с лосинами
AUKUS: тайный план англосаксов. При чем здесь Антарктида?
Мясо - это важно: Онколог рассказал, какая еда на самом деле запускает рак

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика