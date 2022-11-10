Елена Беркова прокомментировала смерть своего экс-мужа Андрея Стоянова

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 5 139

Предварительная причина кончины звезды сериала «Час Волкова» — передозировка запрещенных веществ.

Елена Беркова прокомментировала смерть своего экс-мужа Андрея Стоянова

Фото: ©РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Звезда «Дома-2» Елена Беркова в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru прокомментировала смерть своего экс-мужа Андрея Стоянова. Как стало известно, мужчина скончался совсем недавно. Предположительно, от передозировки наркотиков.

«[Причину смерти] у [правоохранительных] органов надо уточнять, мы развелись пять лет назад и не общались», — пояснила звезда.

По информации 5-tv.ru, Стоянов находился в своей квартире в Москве и потерял сознание. Ему вызвали скорую помощь. Когда медики прибыли на место происшествия, то обнаружили его в состоянии передозировки неизвестных веществ. Врачи попытались реанимировать мужчину, но безрезультатно — он скончался, не приходя в сознание.

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