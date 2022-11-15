Не время умирать: актер Дэниэл Крейг защищает от вырубки свое дерево

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Актер Дэниэл Крейг выступает против вырубки своего плантана

Фото, видео: www.globallookpress.com / Atilano Garcia; 5-tv.ru

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Плантан растет во дворе дома голливудской звезды в Лондоне и мешает соседям своими корнями.

Киногерой Джеймс Бонд ушел в отставку и теперь выступает в новой роли. Он спасает не весь мир, а защищает одно единственное дерево.

Раскидистый платан растет во дворе дома актера Дэниела Крейга в Лондоне и мешает соседям своими корнями. Они настолько разрослись, что успели перебраться по ту сторону забора. Соседи постоянно пишут жалобы, указывая что их викторианский особняк покрылся трещинами, и виноват в этом не кто иной, как бывший «агент 007».

Именно он не разрешает спилить платан. Хотя сам Крейг готов идти на уступки. Например, подстричь крону, подрезать корни, но только не рубить. Нашел актер единомышленников и среди других жителей района. Многие считают, что платан украшает улицу, отбрасывая приятную тень в знойные дни.

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Не время умирать: актер Дэниэл Крейг защищает от вырубки свое дерево

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