Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов вернулся домой

По эксклюзивной информации 5-tv.ru, 71-летний чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов, наконец, вернулся домой после больницы.

На кадрах видно, как Карпов спокойно заходит в подъезд своего дома.

«Все отлично», — заявила супруга Карпова Наталья Буланова.

В конце октября его госпитализировали из-за травмы в результате неудачного падения возле здания Госдумы. Уже позже он попал в реанимацию, где его подключили к аппарату ИВЛ.

Анатолий Карпов — депутат Госдумы VI, VII и VIII созывов, член фракции «Единая Россия», вице-президент Федерации шахмат России.

Ранее Наталья Буланов в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала о его состоянии и планах на выписку.