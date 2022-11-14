«Последние консультации»: жена Карпова рассказала о его планах на выписку

В результате падения 71-летний Анатолий Карпов получил черепно-мозговую травму, перелом шейки левого бедра и отек головного мозга.

Жена депутата Госдумы и чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала о его состоянии и планах на выписку. По словам Натальи Булановой, ее муж идет на поправку и стремится поскорее вернуться домой. Но точную дату выписки пока определить невозможно — все зависит от решения врачей.

«Главное, что идет на выписку. Сейчас он домой вернется, отдохнет и пообщается. Он и так торопится домой. Я думаю на этой неделе. Но как врачи решат — они его готовят на выписку и делают последние консультации. Чем он будет крепче, тем он будет активнее разговаривать», — рассказала Наталья Буланова.

Анатолий Карпов был госпитализирован 29 октября. Он получил черепно-мозговую травму, перелом шейки левого бедра и отек головного мозга в результате неудачного падения на улице. В больнице шахматиста ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что шахматист Анатолий Карпов устроил скандал в реанимации и рвется домой.