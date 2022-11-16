Историческая память: Путин сделал Мелитополь и Мариуполь городами воинской славы

В России делают все, чтобы сохранить историческую память, увековечить ее. Несколько часов назад указом президента Мелитополь и Мариуполь были удостоены почетных званий — «Городов воинской славы». Еще девять — «Города трудовой доблести».

Какие еще решения были приняты, чтобы о подвигах советских солдат помнили в веках, расскажет корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.

Мелитополь и Мариуполь теперь российские «Города воинской славы». С момента внесения предложения спецкомиссией РАН до подписания указа президента прошло всего пара часов. И в этом жители Донбасса видят большой символизм и историческую преемственность. Гордое звание присвоено не только за героизм в годы Великой Отечественной, но и за мужество и стойкость в ходе специальной военной операции.

«Мы отдаем дань памяти нашим предкам, которые в свое время воевали в Великой Отечественной войне и освобождали Мариуполь. И, наверное, преемственности к тому моменту, когда Мариуполь был освобожден и стал русским городом», — рассказал Владислав Бриг, депутат Народного совета ДНР.

А вот Горловка и Луганск теперь — «Города трудовой доблести». Чтобы добыть такой нужный стране уголь, в забои спустились женщины заменившие ушедших на фронт мужчин. А еще — бронепоезда, патроны, металл для танков. И здесь ковалась наша общая победа в Великой Отечественной.

«Люди работали не восемь часов, работали по 12 часов и больше», — вспомнил председатель общественной организации «Ветераны-строители Луганска» Николай Соболь.

А еще «Городами трудовой доблести» станут Орск, Каспийск, Норильск, Якутск, Астрахань, Златоуст, Вологда. Важно, чтобы везде помнили о настоящей истории и противостояли наглым попыткам ее фальсификации, заявляет Владимир Путин.

«Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю, становятся все агрессивнее и по большому счету имеют очевидную цель — в отношении нашего общества как минимум: разобщить, лишить нас ориентиров, в конечном счете ослабить Россию и повлиять на ее суверенитет, по сути дела, раскачать суверенитет. Такой сценарий, как мы видим, был обкатан и на некоторых странах уже, в том числе и на Украине, да и в ряде других государств. Были попытки поступить так же и с нашей страной, с Россией, но, как уже говорил, мы вовремя и достаточно твердо, для того чтобы отстаивать свои интересы, поставили им заслон», — сказал глава государства.

Одна из основ этого заслона — проект «Без срока давности», посвященный расследованиям преступлений фашистов на территории Советского Союза. В том, что это был геноцид, и раньше мало кто сомневался. Но сейчас во многих регионах страны идут судебные процессы — факты зверских убийств подтверждаются приговорами, которые просто физически не успели оформиться в ходе Нюрнбергского процесса.

«Знаю, что сбор доказательств о преступлениях германской армии и их приспешников мирного населения продолжается. Сотрудники органов следствия и прокуратуры, поисковики скрывают все новые и новые факты убийств невинных людей», — сообщил Владимир Путин.

«Особо скорбное место — поселок Вырица Гатчинского района Ленинградской области. Там был организован детский донорский концлагерь, кровь советских детей переливали раненым солдатам и офицерам вермахта. Многие дети погибли», — рассказал полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Полпред президента в Северо-Западном округе предлагает Путину возглавить оргкомитет по организации празднования важной даты — в 2023-м стана отметит 80-летие прорыва кольца врагов вокруг непокоренного Ленинграда. А в 2024-м столько же исполнится и со дня полного снятия блокады. Путин соглашается — слишком многое в истории его семьи связано с обороной Ленинграда. Но и о других монументах истории необходимо помнить!

«Обращаю внимание прежде всего, конечно, местных властей. Еще раз скажу, что за воинскими захоронениями нужно внимательно наблюдать и ухаживать. Не везде у нас достигается нужный результат на этом направлении работ, а это важное направление. Речь не только о прошлом, но и о нашем настоящем и будущем. Люди должны знать, что произошло в этих местах в годы войны. Крайне важно сформировать мировоззренческую позицию молодежи по ключевым вехам нашей истории», — подчеркнул Владимир Путин.

Уважение к памяти о предках заложено в нашем генофонде, уверен Владимир Путин. Иначе просто невозможны были бы такие акции, как «Бессмертный полк»

«Известна фраза, что ушедшие из жизни люди продолжают жить до тех пор, пока они живы в нашей памяти. Так оно и есть. Я думаю, что в значительной степени в этом и есть истоки многомиллионного народного движения „Бессмертный полк“. Мы хотим, чтобы те люди, которые отдали свою жизнь за нас, за наших детей, за родину, чтобы они жили», — заявил глава государства.

Завершая эту встречу, Путин благодарит всех участников за работу, но при этом делает важное уточнение: в борьбе с попытками фальсификации истории в России уже сделано немало, но предстоит сделать еще больше.