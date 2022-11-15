Ведущие специалисты РФ разработают проекты для технологического суверенитета страны

Эфирная новость 22

Курчатовский институт, ВЭБ и Национальный Центр ГЧП подписали соглашение об этом.

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В России запускают программу, которая поможет разрабатывать проекты для обеспечения технологического суверенитета страны. Начало ей дает соглашение, которое подписали Курчатовский институт, ВЭБ и Национальный Центр государственно-частного партнерства. Проекты будут касаться вопросов обеспечения как продовольственной, так и энергобезопасности страны. Как ожидается, для каждой отрасли создадут своего оператора, и, прежде всего, в сфере промышленности и селекции семян. В роли научного и технологического центра выступит Курчатовский институт.

«Формировать надо рынок у себя в стране. И сформировать его можно только с помощью государства. Государство может быть на первом этапе, особенно в области высокотехнологичной продукции первым надежным долговременным якорным заказчиком. И только это позволит создавать разные направления, формировать новые рынки высокотехнологичной продукции, которые станут интересны нашим коллегам, которые побегут сюда завтра», — заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Михаил Ковальчук отметил, что перед Россией сейчас открыты новые возможности. И обеспечить стране инновационный прорыв помогут объединение ресурсов научно-исследовательских институтов, производственных предприятий и бизнеса. Основная задача партнеров: как можно скорее внедрять передовые научные разработки в экономику.

-2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.31
-0.09 62.63
0.47
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 ноября

Последние новости

23:44
Лавров: генсек ООН заверил РФ, что считает зерновой вопрос приоритетным
23:35
«Больно и страшно»: Самойлова ответила на критику воспитания старшей дочки
23:26
Ведущие специалисты РФ разработают проекты для технологического суверенитета страны
23:17
Басков раскрыл причину своей госпитализации
23:08
Нутрициолог назвала подходящее время для кофейной паузы
22:59
Не время умирать: актер Дэниэл Крейг защищает от вырубки свое дерево

Сейчас читают

Юрист поделилась, как выйти на пенсию досрочно
"Хоть в трусах": Кравец объяснила шокирующую выходку 55-летнего Киркорова с лосинами
AUKUS: тайный план англосаксов. При чем здесь Антарктида?
Мясо - это важно: Онколог рассказал, какая еда на самом деле запускает рак

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика