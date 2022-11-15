В Минобороны РФ назвали провокацией заявления о падении «российских» ракет в Польше

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Срочная новость 322

Публикации в польских СМИ служат одной цели — эскалации обстановки, подчеркнули в оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ назвали провокацией заявления о падении «российских» ракет в Польше

Фото: Michal Fludra / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Публикации в польских СМИ о якобы падении «российских» ракет на территории республики являются провокацией в целях эскалации обстановки. Об этом сообщили в Миноброны РФ.

«Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении „российских“ ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки», — говорится в сообщении ведомства.

В российским оборонном ведомстве подчеркнули, что ВС РФ не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы.

«Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее польское издание Wyborcza сообщило, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий созывает экстренное заседание комитета правительства по вопросам безопасности и обороны. Причиной стало якобы падение двух ракет в Люблинском воеводстве — недалеко от границы с Украиной. СМИ также утверждали, что в результате инцидента погибли два человека.

При этом в Пентагоне не подтвердили информацию об упавших на территории Польши ракетах. Об этом сообщил официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер. Также он призвал не «спекулировать без фактов» о возможности применения пятой статьи устава НАТО — обязательство всех стран-участниц альянса защищать друг друга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон не видит вариантов присоединения Украины к НАТО в ближайшее время.

-2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.31
-0.09 62.63
0.47
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 ноября

Последние новости

23:44
Лавров: генсек ООН заверил РФ, что считает зерновой вопрос приоритетным
23:35
«Больно и страшно»: Самойлова ответила на критику воспитания старшей дочки
23:26
Ведущие специалисты РФ разработают проекты для технологического суверенитета страны
23:17
Басков раскрыл причину своей госпитализации
23:08
Нутрициолог назвала подходящее время для кофейной паузы
22:59
Не время умирать: актер Дэниэл Крейг защищает от вырубки свое дерево

Сейчас читают

Юрист поделилась, как выйти на пенсию досрочно
"Хоть в трусах": Кравец объяснила шокирующую выходку 55-летнего Киркорова с лосинами
AUKUS: тайный план англосаксов. При чем здесь Антарктида?
Мясо - это важно: Онколог рассказал, какая еда на самом деле запускает рак

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика