В Минобороны РФ назвали провокацией заявления о падении «российских» ракет в Польше

Публикации в польских СМИ о якобы падении «российских» ракет на территории республики являются провокацией в целях эскалации обстановки. Об этом сообщили в Миноброны РФ.

«Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении „российских“ ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки», — говорится в сообщении ведомства.

В российским оборонном ведомстве подчеркнули, что ВС РФ не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы.

«Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее польское издание Wyborcza сообщило, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий созывает экстренное заседание комитета правительства по вопросам безопасности и обороны. Причиной стало якобы падение двух ракет в Люблинском воеводстве — недалеко от границы с Украиной. СМИ также утверждали, что в результате инцидента погибли два человека.

При этом в Пентагоне не подтвердили информацию об упавших на территории Польши ракетах. Об этом сообщил официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер. Также он призвал не «спекулировать без фактов» о возможности применения пятой статьи устава НАТО — обязательство всех стран-участниц альянса защищать друг друга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон не видит вариантов присоединения Украины к НАТО в ближайшее время.