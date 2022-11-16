Актриса Ольга Картункова собралась замуж: «Склоняюсь к венчанию»

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Игорь Рязов
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Юмористка Картункова неожиданно для всех объявила о помолвке

Актриса Ольга Картункова собралась замуж: «Склоняюсь к венчанию»

Фото: Кадр из сериала «Две девицы на мели»

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Только вот незадача: актриса с 1997 года замужем за Виталием Картунковым, с которым у них двое детей. Неужели тайно развелись?

Российская актриса Ольга Картункова выходит замуж. Об этом она заявила в эфире развлекательного шоу федерального канала.

«Мне сделали предложение, а я пока хочу пожить и посмотреть. Хорошо, что никто не давит, не торопит. Я склоняюсь к венчанию. Просто хочу, ведь в штампе я уже была», — заявила 44-летняя юмористка.

Также Картункова продемонстрировала подаренное кольцо от тайного избранника. До того как сообщить радостную новость, актриса рассказала, что вскоре станет не только женой, но и свекровью: один из ее сыновей сделал предложение своей девушке, с которой уже успел прожить вместе три года.

Возвращаясь к новости о ее будущем замужестве, стоит отметить, что поклонники Ольги Картунковой очень удивились, ведь им известно, что она с 1997 года замужем за Виталием Картунковым. До этого актриса не сообщала о разводе. Более того, пара воспитывает двух общих детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в августе этого года Картункова отпраздновала свадьбу своего 24-летнего сына. Тогда она заявила, что не прочь стать бабушкой.

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