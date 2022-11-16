Глава ФБР заявил об исходящей от ТikТоk угрозе нацбезопасности США

ФБР обеспокоено популярностью китайского сервиса TikTok среди американцев. Об этом заявил директор Бюро расследований Кристофер Рэй во время выступления в Палате представителей.

Он увидел в TikTok угрозу национальной безопасности США. По словам Рэя, китайское правительство может использовать это приложение для сбора информации об американцах. Что позволит ему контролировать алгоритмы рекомендаций в интернете и влиять на контент, которые потребляют пользователи.

Глава ФБР призвал обсудить использование TikTok на секретном брифинге. Впрочем, речи о запрете приложения в США пока не идет — по данным New York Times, администрация Байдена собирается заключить с китайской компанией договор, в котором пропишут более строгие правила по использованию данных.