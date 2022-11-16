Впервые аэропорты Москвы и Петербурга ввели режим повышенной угрозы терактов
До этого перевозчики и воздушные гавани начали ежедневно отчитываться о безопасности.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
Аэропорты Москвы и Петербурга впервые ввели режим повышенной угрозы терактов. Как пишут «Известия», в Шереметьево появились бетонные блоки, а в Пулково — досмотр при выходе на посадку. В Домодедово пассажирам советуют выезжать с запасом или пользоваться аэроэкспрессами.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в авиаотрасли сообщила, что перевозчики и аэропорты в Центральном и Южном Федеральном округах начали ежедневно отчитываться о безопасности.
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