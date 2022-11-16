Несколько нелегальных баров в Петербурге были закрыты с изъятием спиртного

Масштабный рейд по нелегальным барам провели полицейские Санкт-Петербурга. Неожиданным визитам подверглись заведения, работающие без лицензии и нарушающие закон.

Например, в месте с говорящим названием «Угрюмочная» не оказалось лицензии на алкоголь. Сам бар закрыли для посетителей, спиртные напитки изъяли, а бармена, который на протяжении полутора лет представляется стажером, доставили в полицию. Ему вновь придется устраиваться на стажировку, но уже в другое место.

Существование нелегальных баров ставит под угрозу безопасность жителей города. Часто даже работники в них могут находиться под воздействием не только алкоголя, но и наркотиков.