Несколько нелегальных баров в Петербурге были закрыты с изъятием спиртного

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Правоохранители нанесли неожиданные визиты в питейные заведения.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Kapteyn; 5-tv.ru

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Масштабный рейд по нелегальным барам провели полицейские Санкт-Петербурга. Неожиданным визитам подверглись заведения, работающие без лицензии и нарушающие закон.

Например, в месте с говорящим названием «Угрюмочная» не оказалось лицензии на алкоголь. Сам бар закрыли для посетителей, спиртные напитки изъяли, а бармена, который на протяжении полутора лет представляется стажером, доставили в полицию. Ему вновь придется устраиваться на стажировку, но уже в другое место.

Существование нелегальных баров ставит под угрозу безопасность жителей города. Часто даже работники в них могут находиться под воздействием не только алкоголя, но и наркотиков.

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Несколько нелегальных баров в Петербурге были закрыты с изъятием спиртного

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