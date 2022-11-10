Обман вскрылся: США и Украина создают видимость готовности Зеленского к диалогу

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 663

Полковник Макгрегор: США и Украина создали иллюзию готовности к переговорам с Россией

Обман вскрылся: США и Украина создают видимость готовности Зеленского к диалогу

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко

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Выдвинутые недавно условия украинского президента о переговорах с Россией на самом же деле призваны «убить» процесс мирного урегулирования конфликта, убежден полковник США Макгрегор.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и президент Украины Владимир Зеленский договорились создать видимость готовности Киева к переговорам с Россией. Такое мнение выразил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Именно поэтому недавно Зеленский вновь заговорил о том, что переговоры с РФ возможны, но при определенных условиях. Среди них: восстановление территориальной целостности Украины, наказание за военные преступления и гарантии, что «больше ничего не повторится», уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков. Хотя чуть более месяца назад глава Незалежной ввел в действия решения совета национальной безопасности — в частности, о невозможности переговоров с действующим президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я думаю, Салливан попросил Зеленского быть милым и создать иллюзию того, что Киев хочет переговоров, даже если это не сработает», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

На самом же деле выдвинутые условия призваны не наладить мосты, а наоборот «убить» процесс урегулирования конфликта.

Подобное поведение США также необходимо для того, чтобы успокоить европейские страны. Власти ЕС откровенно взвинчены, ведь их страны из-за санкций терпят убытки, несут потери в промышленности, а также получают в качестве бонуса протесты мирных жителей, которые недовольны сложившейся ситуацией. Для Европы слухи о перемирии, как морковка для ослика, отмечает издание EADaily, создающая иллюзию, что все скоро закончится, нужно лишь немного потерпеть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто будет следующим президентом Украины.

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