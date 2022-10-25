Американский полковник заявил о критическом состоянии ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 339

Американский полковник Макгрегор: политика США доказывает, что ВСУ в критическом состоянии

Американский полковник заявил о критическом состоянии ВСУ

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Украинским войскам грозит полное уничтожение зимой.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в критическом состоянии и не смогут пережить зимнее наступление России без помощи иностранных наемников. Об этом заявил экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.

Так он прокомментировал заявление бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса в интервью Express о том, что западные страны во главе с США могут вмешаться в затянувшийся конфликт между РФ и Украиной.

По словам Макгрегора, администрация США не задумывается о последствиях вмешательства стран НАТО в противостояние Москвы и Киева, что говорит о низком профессионализме высшего военного руководства Вашингтона.

Сейчас у властей США осталось единственно правильное решение в украинском кризисе — стать посредниками в установлении мира, а не обострять ситуацию, подытожил Макгрегор.

Между тем, накануне администрация американского президента Джо Байдена опровергла слухи о том, что намеревается отправить на Украину войска. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что позиция властей США по данному вопросу остается неизменной — американские войска не будут принимать участие в боевых действиях на территории Украины.

Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса о том, как армия России может молниеносно парализовать ВСУ.

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