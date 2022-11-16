Будь готов: как организм предупреждает о приближающемся стрессе

Ученые провели ряд экспериментов, показавших, в какие моменты человек находится на эмоциональном пике. Каковы результаты?

Тело может предупреждать о приближающемся стрессе. Об этом в беседе с aif.ru рассказал психотерапевт Артем Толоконин. По его словам, есть понятие так называемой «телесной интуиции», то есть, когда человек получает информацию об окружающем мире в обход логики и привычных шести чувств — вкуса, зрения, обоняния, осязания, слуха и ощущения равновесия.

«Это умение распознавать физические ощущения тела и правильно их интерпретировать», — пояснил Толоконин.

Учащенный пульс говорит о том, что тело ощущает угрозу. При этом об опасности может ничего не говорить, поэтому люди оказываются сбитыми с толку, почему им стало не по себе просто так, на ровном месте.

Это явление научно подтвердил доктор философии Барнаби Данн, проведя эксперимент, где люди играли в карты. Причем Данн заранее подтасовал колоды так, что только часть имела возможность выиграть. Пульс участников учащался при приближении к проигрышным колодам. Внешне испытуемые были абсолютно спокойны, не зная, какую колоду берут.

«Таким образом, на уровне тела интуиция пыталась предупредить их о стрессе», — сказал психотерапевт.

Потливость ладоней может быть фактором, предупреждающим человека. Ученые из Университета Айовы провели аналогичный эксперимент с картами. Уровень потливости повышался, если люди получали десять и более плохих карт подряд. Сигналы тела направлены на предупреждение о подвохе и проигрыше еще до того, как он произошел.

Директор исследовательского центра FMRI Медицинского центра Колумбийского университета Джой Хирш выявил закономерность, связанную с двойным зрением. Так, человеческий мозг реагирует на лица, выражающие страх. Причем речь может идти о мгновении, но информация фиксируется и остается в подсознании. Некоторые люди рассказывали, что шли «куда глаза глядят» и попадали в нужное место, ориентируясь в незнакомом пространстве.

«Человек неосознанно пользуется огромной базой данных из всего увиденного и избегает ошибочных направлений движения», — заключил кандидат медицинских наук.

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