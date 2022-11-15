Эффект плацебо: чем опасны «капельницы здоровья и красоты»

Такие процедуры необходимы людям с определенными проблемами.

В погоне за молодостью и красотой многие женщины прибегают к операциям, инъекциям и капельницам. С помощью последних растворы вводят внутривенно, а пациенты верят, что это помогает им выглядеть лучше. Правду о «капельницах красоты» для aif.ru рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Иван Ромасов.

Что такое «капельница здоровья»

По мнению терапевта, она представляет собой смеси с различным составом.

«Чаще всего в состав входят альфа-липоевая и янтарная кислота, витамины, препараты железа, аминокислоты, гидролизат плаценты, магний, кальций, цинк, L-карнитин и так далее», — поделился медик.

Такая капельница появилась в 1970 году в США. Доктор Майерс создал «коктейль Майерса», который вводил своим пациентам, желая сохранить их здоровье. Считается, что жидкие препараты, вводимые внутривенно, быстрее усваиваются и более эффективны. Однако научных доказательств этому мало.

Эксперт Ромасов отметил, что отдельные препараты в составе «капельниц здоровья и красоты» вызывают вопросы. Например, гептрал, который американская FDA (занимается лекарственной безопасностью — Прим. ред.) считает БАДом, и не воспринимает как лекарственный препарат. Производитель гидролизанта плаценты не опубликовал состав, от препаратов для хелатирования можно отравиться солями тяжелых металлов, а препараты железа в составе должны применяться только при его дефиците.

Кому назначают такие капельницы

Как пояснил терапевт Ромасов, эти процедуры обычно необходимы людям, которые сталкивались со следующими проблемами:

интоксикация алкоголем;

интенсивные физические нагрузки;

обезвоживание;

«синдром хронической усталости»;

стресс и депрессия;

низкая работоспособности;

плохая память;

хронические головные боли и хронические заболевания.

Список постоянно расширяется, а клиники, в которых ставят «капельницы здоровья», стараются создать универсальный состав «коктейлей».

«Это не „прочистит“ ни сосуды, ни мозг, ни другие органы»

«Любые капельницы необходимы только в случае, если их назначает лечащий врач. Внутри сосудов циркулирует фиксированный объем жидкости, обеспечивающий стабильное давление внутри них. Если жидкости поступит чересчур много, это может привести к отеку легких и последующей острой сердечной недостаточности», — объяснил медик.

Ромасов отметил, что для людей с хроническими заболеваниями почек и печени избыточная нагрузка лекарствами и жидкостью особенно опасна. А для здоровых людей капельницы даже с обычным физраствором могут грозить осложнениями. Миллиардерше Кайли Дженнер, например, после очередного сеанса «капельницами красоты и здоровья», потребовалась госпитализация и лечение в условиях интенсивной терапии.

«Профилактическое внутривенное капельное вливание растворов в профилактических целях не принесет целебного эффекта. Это не „прочистит“ ни сосуды, ни мозг, ни другие органы», — заверил терапевт.

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