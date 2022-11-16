Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Киеве

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 16

WP: глава ЦРУ Бернс встретился с Зеленским и подтвердил приверженность США помогать Украине

Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Киеве

Фото: www.globallookpress.com / Alessandro Di Meo

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За океаном собираются и дальше оказывать помощь киевскому режиму в его бесчинствах.

Глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило издание The Washington Post. Руководитель американского ведомства выразил приверженность Вашингтона помогать киевскому режиму.

«Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Киеве во вторник, подтвердил, что США будут поддерживать страну», — сказано в публикации.

По предварительной информации, Бернс также увиделся с коллегами в разведсообществе Незалежной, обсудив встречу с российским коллегой Сергеем Нарышкиным.

«Глава был в безопасности в американском посольстве во время ракетных ударов», — отметили обозреватели.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса от неонацистов. На ее фоне недружественные страны Запада и Евросоюза начали оказывать украинской стороне всяческую поддержку, включая поставки вооружений. К слову, сейчас в Республиканской партии США обсуждают, стоит ли вносить определенные корректировки в помощь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Кремль удостоверился в нежелании Зеленского вести переговоры.

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