Мальчик или девочка: названы необычные способы узнать пол будущего ребенка

Почему из беременности стали делать шоу?

Сейчас в России стало очень популярным узнавать пол своего будущего ребенка не в кабинете врача, а устраивать в честь этого грандиозную вечеринку. Гендер-пати (от английского gender — пол и party — вечеринка) широко распространены в стране, однако родина праздника — США. В России уже существуют свои традиции их проведения, продаются украшения, необходимый инвентарь, есть даже агентства, которые помогут сделать ваше мероприятие незабываемым. Об «обрусевших» гендер-пати рассказала организатор праздников Мария Кудряшова.

Она рассказала, что в 2008 году беременная американка попросила врача не говорить ей пол ребенка, а положить заключение в конверт и запечатать. Необычное «послание» она передала кондитеру, который приготовил торт с начинкой соответствующего цвета. После этого мода распространилась по всему миру и дошла до России.

«Тем более что вариантов, как узнать пол ребенка, огромное множество. Для этого совершенно необязательно заказывать торт. Конверт с заключением врача можно передать профессиональному организатору праздника, а можно близким друзьям, которые позаботятся о каком-либо другом оригинальном способе», — рассказала эксперт в беседе с «Российской газетой».

Кудряшова указала на один из популярных вариантов: будущие родители прокалывают шар, и на гостей сыпятся конфетти. Если мальчик, то они голубого цвета, если девочка — розового. Также можно взять большую коробку и закрыть в ней много надутых гелием маленьких шариков нужного цвета. Они вылетят, когда коробку откроют. Кроме того, в последнее время очень популярны часто заказывают огнетушители с дымом синего или розового цвета.

Также есть и более дорогие варианты: на мероприятии над головами участников пролетал вертолет, оставляя за собой дымовую завесу розового или голубого цвета. Илим спортивный автомобиль дрифтует с дымом соответствующего цвета.

По словам организатора мероприятий, есть способы без использования цвета: например, с помощью картин с липкой поверхностью, которые нужно посыпать блестками, и тогда появится надпись — мальчик или девочка.

Кудряшова отметила, что на мероприятии могут проводиться тематические конкурсы. Гостям может быть предложено погадать: они должны наклеить на доску наклейки голубого или розового цвета. Есть и другой вид голосования: пары приобретают какой-то дорогой напиток в бутылке, и каждый гость пишет на ней, когда, по его мнению, родится малыш. После родов ее получает тот, кто оказался ближе всех к правде.

По словам эксперта, в этом году такие праздники стали заказывать больше, чем в прошлом. Люди хотят вложить деньги в эмоции. Они хотят устроить праздник для себя и своих близких.

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