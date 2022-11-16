Стало известно, какие сигналы от мужчин не стоит игнорировать

Как понять, что мужчина вам не подходит?

Зачастую девушки надевают «розовые очки», глядя на своего партнера. Порой они не понимают, что их возлюбленный — вовсе не является тем человеком, каким кажется. Как же уловить эти тревожные «звоночки»?

Неуважительно относится к другим

Ваш спутник регулярно срывается на посторонних, кричит на подчиненных на работе? Это очень тревожный сигнал. Ваш возлюбленный считает, что другие заслуживают такого отношения. Возможно, вскоре он начнет так себя вести и с вами. Также обратите внимание на его поведение по отношению к матери и другим членам семьи. об этом пишет Сибкрай.ru.

Плохо отзывается о бывшей девушке

Вероятно, предыдущая возлюбленная причиняла ему боль. Но есть мужчины, которые говорят это почти обо всех бывших. Такой парень видит недостатки только в других, но женщины обычно не видят в этом проблемы. Некоторые, наоборот, радуются, что мужчина не общается с бывшей.

Слишком приставучий

Уже после первого свидания есть ощущение, что он прицепился к тебе, как клещ. Может он даже уже начинает говорить о женитьбе и совместном будущем. Этот мужчина точно знает, что женщины хотят услышать, чтобы затащить их в постель. Зачастую такие оказываются личностями, которым нужно иметь над кем-то власть.

Имеет зависимости

Некоторые женщины думают, что способны переделать мужчину своей любовью и заботой. Если у него есть сложные зависимости, это сделать не так просто. Так что лучше избегать таких личностей.

Как ранее писал 5-tv.ru, стало известно, какие мужчины хотят доминировать в отношениях.