У берегов Бали загорелся туристический лайнер

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 58

У берегов Бали загорелся туристический лайнер Mutiara Timur I

У берегов Бали загорелся туристический лайнер

Фото: Twitter / noped

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Проводится экстренная эвакуация пассажиров. Корабль окутан черным дымом.

Туристический лайнер Mutiara Timur I загорелся у берегов Бали. О происшествии сообщило местное информационное агентство ANTARA.

По информации 5-tv.ru, на данный момент проводится экстренная эвакуация пассажиров. Пока неизвестно, сколько человек пострадало или погибло при пожаре. Также остается неясным, были ли на борту судна граждане Российской Федерации.

Начальник службы безопасности местного порта Танджунгванги Видодо в комментарии ANTARA подтвердил, что на лайнере действительно произошел крупный пожар. Он также подчеркнул, что Военно-воздушные силы Индонезии подключились к эвакуации людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что полиция Турции задержала подозреваемого во взрыве в центре Стамбула.

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