Полиция Турции задержала подозреваемого во взрыве в центре Стамбула

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Игорь Рязов
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По последним данным, в результате теракта на улице Истикляль погибли шесть человек. Еще 81 пострадал.

Полиция Турции задержала подозреваемого во взрыве в центре Стамбула

Фото: © РИА Новости / Максим Дурнев

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Тема:
Взрыв в центре Стамбула

Полиция Турции задержала человека, подозреваемого во взрыве в центре Стамбула. Об этом сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

«Человек, оставивший в районе Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Он на допросе», — рассказал турецкий министр в видео, опубликованном на его странице в Twitter.

Сулейман Сойлу добавил, что правоохранители нашли улики, указывающие на причастность к взрыву группировок, признанных властями Турции террористическими. Всего на данный момент задержаны более 20 человек. По словам министра, следы теракта ведут в Сирию.

«По нашим оценкам, приказ о проведении теракта пришел из Кобани, а исполнитель нападения прибыл из Африна», — уточнил глава МВД республики.

Города Кобани и Африн находятся на севере Сирии. Известно, что в них активны сирийские курды из запрещенных в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС).

Как сообщал 5-tv.ru, мощный взрыв прогремел в Стамбуле днем 13 ноября. Местом происшествия стала оживленная и популярная среди туристов улица Истикляль в районе Бейоглу. Момент взрыва в центре мегаполиса попал на видео. Власти Турции квалифицировали происшествие как теракт.

По последним данным, в результате взрыва погибли шесть человек. Пострадавшими признаны 81, полсотни из которых уже выписаны из больниц. Оставшиеся находятся под наблюдением врачей. Двое — в тяжелом состоянии.

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