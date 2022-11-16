Пропала замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 112

Неизвестно, где находится чиновница, она не выходит на связь уже второй день.

Пропала замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева

Фото: Telegram / Губарева Катерина

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Заместитель губернатора в Херсонской области Екатерина Губарева исчезла. Об этом заявил ее муж Павел Губарев. По его словам, в последний раз девушку видели в Геническе, в здании правительства региона.

«Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила», — написал он в своем Telegram-канале.

Еще Губарев отметил, что пытался дозвониться до врио главы региона Владимира Сальдо в целях узнать местоположения супруги, однако пока результатов нет. Также он рассказал 5-tv.ru, что сейчас ситуация неопределенная.

Пять дней назад Губарева заявила о создании российскими военными линии обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области. Она отметила, что формируются разного рода укрепления.

К слову, 9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу после совещания с командующим объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергеем Суровикиным приказал российским военным покинуть правобережную часть Херсонской области, а также сам город Херсон.

Сейчас город Геническ стал местом, в котором временно размещены ряд структур и ведомств органов власти Херсонской области. Регион по прежнему остается в составе России, как это произошло по итогам сентябрьских референдумов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили о запрете Киева фиксировать преступления ВСУ в Херсоне.

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