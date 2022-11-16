Пропала замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева

Заместитель губернатора в Херсонской области Екатерина Губарева исчезла. Об этом заявил ее муж Павел Губарев. По его словам, в последний раз девушку видели в Геническе, в здании правительства региона.

«Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила», — написал он в своем Telegram-канале.

Еще Губарев отметил, что пытался дозвониться до врио главы региона Владимира Сальдо в целях узнать местоположения супруги, однако пока результатов нет. Также он рассказал 5-tv.ru, что сейчас ситуация неопределенная.

Пять дней назад Губарева заявила о создании российскими военными линии обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области. Она отметила, что формируются разного рода укрепления.

К слову, 9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу после совещания с командующим объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергеем Суровикиным приказал российским военным покинуть правобережную часть Херсонской области, а также сам город Херсон.

Сейчас город Геническ стал местом, в котором временно размещены ряд структур и ведомств органов власти Херсонской области. Регион по прежнему остается в составе России, как это произошло по итогам сентябрьских референдумов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили о запрете Киева фиксировать преступления ВСУ в Херсоне.