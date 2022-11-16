Найденная младшая сестра Натальи Водяновой может быть ее дочерью

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 623

Супермодель Водянова могла много лет скрывать дочь от общественности

Найденная младшая сестра Натальи Водяновой может быть ее дочерью

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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К такому выводу пришли пользователи соцсетей после новости о воссоединении сестер.

Наталья Водянова в откровенном интервью американскому Vogue рассказала, что спустя 22 года разлуки нашла свою младшую сестру Дженнифер Бернс. Как объяснила супермодель, младенцем сестру отдали на удочерение в США, потому что маме было тяжело воспитывать троих дочерей и новорожденную кроху.

«Мы жили в 20-метровой комнате без ничего. Мама очень много и тяжело работала», — вспоминала Водянова.

Она рассказала, что смогла найти сестру спустя много лет с помощью ДНК-теста и специальной базы данных.

Но, как пишет Starhit.ru, пользователи сети почувствовали подвох в этой трогательной истории. Дело в том, что Водяновой на момент рождения Маши было 18 лет, и некоторые предположили, что на самом деле модель просто решила спрятать от публики свою дочь, чтобы не рушить начинающуюся карьеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Водянова беременна в шестой раз.

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