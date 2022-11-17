Крепость лба необязательно проверять о стену: китайский совет дня на четверг, 17 ноября
В этот день есть риск пострадать и эмоционально, и физически. Как этого не допустить?
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 17 ноября?
Четверг покажется бесконечным. Время будет тянуться медленно, дела почти не делаться, а настроение зависнет на низкой фазе. Это во всем энергии дня виноваты – они решили взять отпуск и замерли на месте.
Совет дня: используйте четверг для отдыха и медитаций. Чем меньше суеты и телодвижений вы себе организуете в этот день, тем лучше сохраните свою энергию. А если все-таки придется заниматься чем-то серьезным, то постарайтесь сделать дела самым энергоэффективным способом.
Предостережение дня: категорически не рекомендуется в четверг пробивать лбом стены – ни в прямом, ни в переносном смысле. Есть большая вероятность что ее крепость окажется выше, и вы пострадаете эмоционально и/или физически.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.
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