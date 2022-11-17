В ЛНР сотрудникам ЖКХ приходится вскрывать квартиры, чтобы пустить отопление

Хозяева помещений уехали и пока ещё не вернулись. Полиция контролирует процесс, фиксирует всё на камеру. Бывает, находят в квартирах схроны оружия.

Сегодня уже вовсю запускают отопление. В Северодонецке, чтобы замкнуть так называемый тепловой круг, коммунальщикам приходится заходить буквально в каждую квартиру каждого дома. Порой, к сожалению, вскрывая двери, так как хозяева помещений уехали и пока еще не вернулись. За тем, как это происходит, наблюдал Дмитрий Зименкин.

«Вскрытие двери — это сложная затея. Ее могут вскрывать за минуту, могут за 20, 40. А некоторые двери не вскрыть вовсе, и для этого нужно подвозить сварку», — сообщил корреспондент Зименкин.

Ничего криминального. Просто в Луганской народной республике (ЛНР) уже начинаются заморозки и дома необходимо готовить к отопительному сезону. Как говорят коммунальщики: замыкать тепловой контур. А для этого нужно попасть в квартиры, многие из которых покинуты. И вскрыть двери порой действительно нелегко.

«Двери разные. Есть китайские, есть советские, есть белорусские. Самые неподдающиеся — это белорусские. Мощные, плотные, замки хорошие», — поделился представитель фирмы-подрядчика Ахмед Рапиев.

«Открываем дверь, она не выбивается. Мы уже начали ее разбирать, открываем, а там шкаф», — сообщил сотрудник полиции ЛНР.

Полиция контролирует процесс, фиксирует все на камеру. Бывает, находят в квартирах схроны оружия. Иногда встречаются трагические истории.

«Нашли бабушку умершую в квартире. Соседи сказали, что ее не было видно с марта месяца. Предварительная причина смерти — сердечный приступ. Просто стало плохо бабушке и она в кровати умерла», — вспоминает полицейский ЛНР.

«А эту квартиру вскрыли, и тут бесполезно что-либо ремонтировать. Вот осколок от снаряда РСЗО — возможно „Смерч“ или „Ураган“. Все сгорело, разрушено. И, судя по всему, в этой квартире вот журналы, альбомы выпускников, какие-то отчеты. Видимо, жила семья педагогов», — рассказал Дмитрий Зименкин.

Осмотр стояков, замерзших и лопнувших еще прошлой весной труб, разбитых осколками окон, дверей. Все это придется менять и ремонтировать. Потом пустующие квартиры закрывают на замок. Но если тепловой контур не замкнуть, оставшиеся люди зимой просто замерзнут. Хорошо, что в Северодонецке во многих домах теперь есть свет и тепло. Кошмарный холод подвалов должен остаться в прошлом. Кстати, подрядчик — это строительная фирма из Ингушетии, дает возможность заработать именно местным жителям.

«По профессии водитель-автослесарь. А так я работал и строителем, кем только ни работал, и монтажником», — рассказал житель Боровского Андрей Мордасов.

Восстанавливать Северодонецк помогают рабочие из соседнего поселка Боровское. Слава о местных парнях гремит по всей ЛНР. Народ своевольный, брутальный, веселый и очень работящий. Например, Ваня Гречишкин. В свой день рождения трудится.

— Да, сегодня мне 21 год, — сообщил Гречишкин.

— Когда у меня День Рождения, я обычно беру выходной, — ответил Зименкин.

— Не-не-не. У нас такое не катит!

Боровчанская бригада обещает починить кровлю многоэтажки за считанные дни.

— Слушай, ну, пару дней? — спросил корреспондент.

— Не то, что пару дней. Все зависит от плит. Какую попало не положишь, потому что тут нет техэтажа, идет сразу потолок, — ответил Иван Гречишкин.

Работы прекращаются только тогда, когда на Северодонецк опускаются сумерки. Чтобы утеплить все пригодные для жилья дома в полуразрушенном Северодонецке, потребуется еще несколько недель.