Газопровод длиной более 30 километров провели в Калужской области

Холодов больше не боятся в десяти населенных пунктах Калужской области, ведь там построили новый газопровод длиной больше 30 километров! Все это часть программы догазификации в России. По ней от магистральной трубы до границ участка газ проводят бесплатно.

Отдать деньги потребуется только за разводку в доме, газовую плиту и котел. Анна Воропай о тех, в чьих домах теперь станет теплее.

К ручкам для конфорок Лидии еще нужно привыкнуть. Почти полвека каждую зиму она готовила на настоящей русской печке, когда топила ее для обогрева дома. Получалось вкусно, но дорого. Дрова на весь сезон обходились в 20 тысяч.

«Мы рады, что газ к нам пришел, теперь нам будет намного легче, в доме тепло, вышел зашел, погулял на улице, пришел дома опять тепло, ничего не нужно для этого делать, только кнопочку нажимать», — жительница калужского села Лидия Добровольская.

Новый газопровод до села Тараскино соединил десять населенных пунктов. Его длина — больше 30 километров. И все, кто живет рядом с новой веткой, могут рассчитывать на присоединение по программе догазификации.

От магистральной трубы до границ участка газ проводят бесплатно. Новым пользователям остается только сделать разводку в доме, купить газовую плиту и котел, и можно пользоваться.

Подать заявление на догазификацию можно через портал Госуслуги, сайт Единого оператора газификации, в МФЦ и филиалах «Газпром газораспределение». Чтобы подключится было проще, комплект документов и сроки рассмотрения заявок сократили.

По программе газификации до 2025 года в Калужской области планируют построить 120 межпоселковых газопроводов, 700 километров распределительных сетей и довести голубое топливо до 300 населенных пунктов. Теперь этот список хотят расширить.

«Мы думаем, что до конца года 503 тысячи домовладений в Российской Федерации будут газифицированы. Это самый главный итог программы догазификации 2022 года. Уверен, что эта программа, мы уже набрали ход, будет продолжена в 2023-м и последующих годах», — рассказал Генеральный директор Группы «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» Сергей Густов.

Газ их жителями проведут бесплатно буквально до калитки. На за все работы внутри участка нужно платить самостоятельно. На так называемую «газовую ипотеку» банки дают кредит под 3%. А льготникам региональные власти предоставляют субсидии.

«В октябре президент сказал, что субсидия для категории граждан, которые нуждаются в помощи поддержки государства, должна быть не менее 100 тысяч рублей», — пояснил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Заявки на подключение в калужской области уже отправили девять тысяч человек. Хотя технически есть возможность подключить в два раза больше абонентов. Остальным предлагают поторопиться, чтобы встретить зиму в тепле и уюте.