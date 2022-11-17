Как российских моряков вернули из египетского плена

Об их освобождении из плена договорился профсоюз моряков.

После двух недель ареста задержанные в Египте моряки возвращаются домой. «Известия» опубликовали кадры из аэропорта Домодедово, где приземлился рейс.

На борту — трое членов экипажа. Об их освобождении договорился профсоюз моряков. Еще двое соотечественников — капитан судна и старпом — остаются в Александрии.

Как рассказала супруга капитана, с нашими моряками в Египте обращались крайне жестко — отбирали личные вещи, силком выводили с корабля, хотя никто не сопротивлялся, и долго не снимали с них наручники. Так относились именно к россиянам, с членами экипажа из Болгарии обращались намного лучше.

Более того со слов мужа она рассказала, что судно в порту ждали заранее, как только оно пришвартовалось, на борт тут же поднялись десятки человек с автоматами и начали вскрывать контейнеры. Напомню, экипаж арестовали 4 ноября в Александрии при разгрузке судна «Соя». На нем обнаружили 28 тонн медицинского трамадола, запрещенного в Египте. При этом по словам моряков, они не знали, что перевозят. Контейнеры были опечатаны и открывать их запрещено.