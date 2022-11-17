Анатолий Якунин возглавил федерацию самбо в Орловской области

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 49

В Орловской области учреждена федерация самбо, ее возглавил бывший руководитель столичного МВД.

Анатолий Якунин возглавил федерацию самбо в Орловской области

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Федерацию самбо Орловской области возглавил экс-руководитель ГУ МВД по Москве, бывший заместителем директора ФСИН Анатолий Якунин, сообщает ОрелТаймс.

«Еще с 2019 года начал работать с федерацией. <...> Но этого мало. Мне нужно быстро войти в курс дела, в детали погрузиться», — пояснил Якунин.

Новоизбранный глава федерации самбо в Орловской области отметил, что первую очередь будет разбираться в ситуации с тренерами в регионе.

Анатолий Якунин давно и плодотворно развивает самбо в Орловской области. С его непосредственным участием в последние годы открывались клубы самбо в регионе. А 28 мая 2020 года в Должанском селе Кривцово-Плота состоялись всероссийские соревнования по самбо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России утвердили федеральный проект «Zа самбо».

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