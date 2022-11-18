Платить или банкротиться: можно ли без последствий списать долги

Как проводится процедура, кто имеет право в ней участвовать и есть ли подводные камни?

Кредит — с одной стороны, хорошая и быстрая возможность решить финансовый вопрос, с другой — кабала, из которой далеко не все могут выкарабкаться. Иногда доходит до того, что человек перекрывает один заем другим, и все это под бешеные проценты. Но в какой-то момент ситуация может оказаться безвыходной — платить нечем. Спасение одно: банкротство. Кругом масса объявлений, где предлагают законным способом списать долги. Действительно ли это путь к финансовой свободе, или она может дорого обойтись? На этот вопрос ответил юрист Олеся Зубченко.

Она отметила, что возможность признать себя банкротом у граждан действительно есть в соответствии с законодательством. Но подводных камней здесь очень много, и так просто отделаться от долгов не удастся.

Кто может претендовать на статус банкрота

Как пояснила эксперт изданию Сибкрай.ru, начать процедуру признания финансовой несостоятельности могут граждане, задолжавшие не менее 500 тысяч рублей. Причем те, кто платеж не вносил более трех месяцев.

В таком случае законодательство предлагает получить статус банкрота двумя способами — либо реструктуризация, либо реализация имущества.

Реструктуризация или реализация?

Какой из вариантов более подходящий — решать должнику. Но ни тот. Ни другой не освобождает от ответственности. Так, реструктуризация предполагает, по сути, изменение условий кредита. В интересах заемщика могу пересмотреть ставки и сроки возвращения займа. Однако плюс этого способа в том, что на имущество должника обратить взыскание нельзя.

А вот для реализации все средства хороши — в расчет берутся любые активы. И даже если заемщик прежде позаботился о своем имуществе — продал, подарил, вывез — все сделки могут быть оспорены. Это происходит в рамках специальных норм закона о банкротстве или по общим нормам Гражданского кодекса, пояснила юрист. В итоге вся процедура реализации может занять до пяти лет.

Но, к счастью заемщика, законодательство делает для него исключения. Суть их в том, что лишить последнего нельзя. В том числе и крыши над головой. То есть единственную квартиру или дом никто не заберет, если речи не идет об элитной недвижимости — в таком случае взыскание на него могут обратить. Но — при условии предоставления иного жилья, по площади равного нормам предоставления на количество членов семьи.

В среднем процедура банкротства занимает от шести до восьми месяцев. По итогам человек освобождается от всех долговых обязательств. Только если речь не идет о неуплаченных алиментах, штрафах, обязательств по субсидиям. Не уйти от ответственности также, когда есть долги по возмещению вреда, причиненного в результате преступлений и правонарушений, уточнила юрист.

«Большой брат» следит

После получения статуса банкрота человек остается в поле зрения кредиторов. Дело в том, что в течение пяти лет у него нет права занимать руководящие должности и повторно объявлять себя несостоятельным. Также должнику запрещается совершать дорогие покупки, такие как, например, квартиры и загородные дома. Если он нарушит обязательство, то кредиторы смогут повторно предъявить свои требования.

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